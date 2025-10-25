Samsun'daki cinayetin şüphelisi Abhazya'da yakalandı
Samsun’da Asım Cerrah cinayetinin firari şüphelisi Sercan Tokaç, Abhazya’da yakalandı. Tokaç, Interpol tarafından Türkiye'ye teslim edildi.
Samsun’un Canik ilçesinde sanayide iş yeri sahibi Asım Cerrah’ın öldürülmesi olayının firari şüphelisi Sercan Tokaç, Abhazya’da yakalandı. İnterpol tarafından Türk polisine teslim edilen Tokaç, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sınırda teslim alınarak dün gece uçakla Samsun’a getirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan Sercan Tokaç, KOM Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
ÇAY OCAĞINDA OTURURKEN SALDIRIYA UĞRADI
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Asım Cerrah’ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan firari sanık Sercan Tokaç’ın yargılanmasına 21 Ekim’de başlanmıştı.
Olay, 22 Mayıs 2024 tarihinde Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak’ta meydana gelmişti. Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı iş yerinin sahibi Asım Cerrah, iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, saldırıyı Sercan Tokaç’ın düzenlediğini tespit etmiş, şüphelinin olay yerinden kaçtığı otomobil Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu.