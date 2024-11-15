Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. ​​​​​​​



