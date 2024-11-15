Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
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