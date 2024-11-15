Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir zanlının ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Canik ilçesinde belirlenen adrese düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. ​​​​​​​

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