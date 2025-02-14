Samsung'dan üçe katlanabilen telefon geliyor

Akıllı telefon dünyasında rekabet üçe katlanabilir telefonlara kaymaya başladı.

Huawei’in öncülük yaptığı üçe katlanabilir telefon teknolojisine bir örnek de Samsung’dan geliyor. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S25 modelinin tanıtım etkinliğinde, üçe katlanabilen (tri-fold) bir telefon üzerine çalıştıklarını doğruladı.



Sektör kaynaklarına göre Samsung, üçe katlanabilir telefonunda 6.49 inçlik (16.4 santimetre) bir kapak ekranı kullanacak.



Huawei’in tri-fold modelinden farklı olarak Samsung’un cihazında ekran tamamen içe kapanacak ve hiçbir kısmı açıkta kalmayacak. Bu sayede telefonun dayanıklılığının artacağı düşünülüyor.



SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK



Güney Koreli şirket, bu cihaz için yeni bir ekran ve ekran koruyucu filmi özel olarak üretmeyi planlıyor. Üretim aşamasının zorluğu sebebiyle tri-fold telefonun sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor.



FİYATI YÜKSEK OLACAK



Cihazın çok üst segmentte konumlandırılması sebebiyle fiyatının pahalı olması bekleniyor. Uzmanlar, telefon pazarında heyecan yaratan bu cihazın 3000 dolar civarında bir fiyattan satışa sunulmasını bekliyor.

