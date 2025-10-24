Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan iddialı açıklamalar: Hedef ilk 8

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, zorlu Dinamo Kiev maçına 1-0'lık galibiyete bile razı olduğunu belirterek, "Gerçekten 1-0'a da razıydım. Ama sonra Dinamo Kiev gibi, Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelmiş, yıllarca Avrupa arenasında oynamış bir rakibi 3-0 net skorla yendik. Bundan önceki maçımız da Legia Varşova'ya karşıydı, o da zordu. İlk iki maçta hiç gol yemedik, dört gol attık. Bu, benim ve yönetim ekibimin bazı şeyleri doğru yaptığını gösteriyor." diye konuştu.



Avrupa hedeflerini büyüttüklerini kaydeden Yıldırım, "Samsun'un burada hedefi var. Biz bu hedef için kadroyu kurduk. Hem ligde hem Avrupa'da. Avrupa'daki ilk hedefimiz son 24'e, sonra son 16'ya kalmaktı. Belki böyle giderse biz şimdi ilk 8'de bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimizi büyüttük." ifadelerini kullandı.



Türk takımlarının Avrupa'daki başarısını değerlendiren Yüksel Yıldırım, "Bugün kervana biz de katıldık. Dün Galatasaray'ın 3-1, bugün Fenerbahçe'nin 1-0, Samsun'un da 3-0 net bir skorla galibiyeti. Ülkemize de 9 puan kazandırdı böylece 3 takım. İnanılmaz mutluyuz." açıklamasında bulundu.



Taraftara da desteği için teşekkür eden Başkan Yıldırım, "Sayımız azdı ama 30 bin kişiyi aratmayacak bir destek oldu. Buradan o büyük Samsun taraftarına inanan ve gecenin bu saati gelip bizi destekleyen hepsine tek tek teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.