Samsunspor tesislerinde yangın paniği

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde yangın paniği yaşandı.

Samsunspor tesislerinde yangın paniği

Ligin 14. hafta karşılaşmasında , Bodrum FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor'un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde saat 21.00 sıralında yangın çıktı. ihbarı sonrası, Canik Yenimahalle Atatürk Bulvarı yanındaki tesise itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Tadilat çalışması sırasında çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle 2-3 odada ve çatıda hasar meydana geldiği, hasar tespit çalışmasının günün ilk ışıklarıyla yapılacağı belirtildi.

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