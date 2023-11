Samsun'un kıyı şeridi için yüksek deprem riski uyarısı

Doç. Dr. Bahadır, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, uyarılara rağmen deprem öncesi önlem alınmamasının sonuçlarının acı bir şekilde tecrübe edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Türkiye bir deprem ülkesi, Ahmet Mete Işıkara hocamızın, 1999 Marmara depreminde gündeme gelmişti, onun güzel bir sözü var, 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' diyordu ki çok doğru bir söz. Deprem ne kadar şiddetli olursa olsun Japonya'da bunu görüyoruz, depremde binalarından çıkmıyorlar çünkü binalarına güveniyorlar. Ben de bir vatandaş olarak binama güvenmeliyim, kolonu kesmemeliyim ya da kestirmemeliyim. Her şeyden önce biz en az can kaybını nasıl sağlarız? Ya da hiç can kaybı olmadan bu felaketleri nasıl atlatırız gibi sorunları çözmemiz gerekiyor."



"DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"



Binaların bilimin söylediklerine göre inşa edilmesi ya da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahadır, şöyle dedi:



"Özellikle insanlarımız lütfen, 'Benim evim depreme dayanıklı mı? Bir ev alırken yönetmeliklere uygun yapılmış mı? Kolonlarda kesilme var mı? Kirişlerde eksik var mı, plan, projesine uygun yapılmış mı?' Sonuçta çoluğumuz çocuğumuzla oturacağız. Bunları dikkate alsınlar ve tabii ki bundan sonraki süreçte özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımız lütfen yönetmeliklere, kanunlara uygun yapılaşma ruhsatlandırmaya önem versinler ki hiç kimse vebal altında kalmasın."



Millet olarak depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Amacımız bu süreci en az can ve mal kaybı ile atlatmak olsun. Devletimizin başlattığı kentsel dönüşüm bu bakımdan çok önemli, lütfen halk olarak bizler de sahip çıkalım, canımız yanmasın." sözlerine yer verdi.

