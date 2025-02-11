Samsun'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Samsun şehir merkezinde zaman zaman karla karışık yağmur olarak etkili olan yağışlar, yükseklerde ise kar şeklinde etkisini gösterdi. Önceki günlerde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Samsun-Ankara kara yolunda seyahat eden araçlar, bembeyaz manzaralar eşliğinde yolculuk yaptı. Samsun merkezdeki 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde:



Çarşamba 8 derece yağmurlu, perşembe 8 derece yağmurlu, cuma 10 derece çok bulutlu, cumartesi 12 derece parçalı bulutlu, pazar yağmurlu 11 derece.



"YER ALTI SULARIMIZ ZENGİNLEŞİYOR"



Kar yağışının doğa açısından çok iyi olduğunu söyleyen Taylan Çoban adlı vatandaş, "Ekinlerimiz, hayvanlarımız susuz kalmıştı. Yazın çok kurak geçti. Özellikle bölgemizde tarımsal açıdan büyük bir kuraklık yaşandı. Bu bölgede ekili olan buğday, arpa, ayçiçeği ürünlerde ekonomik zarar oldu. Su kaynakları da azaldığı için insanlar da suya hasret kaldılar. İnşallah bundan sonra hep böyle bolluk, bereketli bir kar olur. Biz çocukken karda çok kayardık. Çocuğuma da bir kızak yaptım. Karda kayacağız" dedi.



Mustafa Aytaçoğlu ise, "3 gündür güzel kar yağıyor. Kar gerçekten bereket. Yer altı sularımız zenginleşiyor. Kar yağmayınca dünyanın tadı tuzu da olmaz. Allah yazımızı yaz, kışımızı da kış yapsın. Pazar günleri buralar yoğun oluyor. Geçen sene kar yağmadı. Tarlalarda fidelerimiz kurudu" diye konuştu.