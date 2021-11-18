Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu

İstanbul Ataşehir'de, Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile katlettiği Mimar Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı. Cengiz'in vücudunda farklı büyüklüklerde 10 adet kesi olduğu tespit edildi. Raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 15:47

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu

İlişkili Haberler

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in annesi: Adalet istiyorum

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in annesi: Adalet istiyorum

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

Mimarlık eğitimi için Ankara'dan 'a gelen Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından geçtiğimiz hafta Ataşehir'de sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü.

Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

Boz, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve silahla tehdit suçlarından tutuklandı.

10 ADET KESİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Sabah gazetesinin haberine göre; Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı.

Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi.

Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

ÇOK SAYIDA ORGAN YARALANMASI GÖRÜLDÜ

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporuna gerek olduğu kaydedilirken, işlemler için genç kadının cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...