Samuray kılıçlı cinayet: Direnemeyeceği için onu seçtim

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz hayatını kaybetti.



Katil zanlısı Göktuğ Boz ise polis ekiplerince yakalandı. Adliyedeki işlemleri süren zanlının emniyet ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı" dediği öğrenildi.



Direnebileceği için bir erkeği öldürmediğini söyleyen zanlı, "Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" dediği belirtildi.



EVİNDEN 15 KILIÇ ÇIKTI



Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganın evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 15 adet kılıç buldu. Zanlının cinayette kullandığı kılıcı temizledikten sonra üstünü değiştirdiği de belirlendi.

"OSMAN'I ÖLDÜR"

Evde yapılan aramada ayrıca, duvara “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Haziran, Mayıs, Nisan”, “Spor yap” ,“Karnına bıçak sapla”, “Osman'ı öldür” gibi yazılar yazdığı görüldü.

"ÇOCUKLARA 'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ"

Öte yandan cinayet zanlısı Göktuğ Boz'un yaşadığı sitedeki komşuları uzun süredir yaşadıklarını anlattı.



Zanlının sürekli bağırıp küfür ettiğini söyleyen bir komşusu, "Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş. Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" dedi.



"FİLMLERDEN ETKİLENDİM BİRİNİ ÖLDÜRMELİYİM"

Göktuğ Boz'un yan bloğunda oturan Bahar Akkanat ise uzun süredir bağırma seslerini duyduğunu belirtti. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vurduğunu söyleyen Akkanat, şunları kaydetti:

"Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş."

Mimar Başak Cengiz’in nişanlı olduğu, 1 ay sürecek eğitim nedeniyle Ankara’dan Ataşehir’deki Finans Merkezine geldiği ve bir otelde kaldığı öğrenildi.Cengiz'in eğitiminin cumartesi günü sona ereceği belirtildi.

İKİ ÜNİVERSİTE OKUYOR



Saldırgan Göktüğ B.'nin , babasının mühendis annesinin ise avukat olduğu öğrenilirken, kendisinin özel bir üniversitede mühendislik, açıktan ise sosyoloji bölümünü okuduğu öğrenildi.



UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRMÜŞ



Saldırganın 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi gördüğü de hakkındaki iddialar arasında.