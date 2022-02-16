Samuray Kılıçlı vahşet: Adli Tıp raporunda Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı

İstanbul'da kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporu çıktı. Raporda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Boz, 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Haberler - DHA 16.02.2022 - 17:26 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 17:51

Samuray Kılıçlı vahşet: Adli Tıp raporunda Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı

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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi.

Raporda sanık Boz'un 24 Ocak ile 26 Ocak arasında yapılan muayeneleri sonucu sanığın cezai sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği vurgulandı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sanığın suç tarihi ve devamındaki diğer günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğunu gösterecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı kaydedildi.

Bu gerekçelerle sanık Can Göktuğ Boz'un suç tarihi olan 9 Kasım 2021'de işlemiş olduğu suçlara ilişkin cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi.

Tutuklu sanık Can Göktuğ Boz 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Başak Cengiz ve nişanlısı Başak Cengiz ve nişanlısı

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Can Göktuğ Boz'un Ataşehir'de 9 Kasım 2021'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü belirtildi.

İddianamede sanık Boz'un önceden tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan ve tartışma yaşanmayan maktulü, içgüdüsel tatmin amacıyla 6 adet öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kesici delici aletle, nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdüğü değerlendirmesi yapılıyor.

İddianamede Boz'un olaya müdahale etmek isteyen kişiye de "Yaklaşma sana da saplarım" şeklinde tehditte bulunduğu belirtiliyor. 

İddianamede Can Göktuğ Boz'un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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