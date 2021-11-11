Samuray kılıçlı vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'de tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı.

27 yaşındaki cani, savcılık ifadesinde cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Cinayet öncesi kılıcı çantaya koyarak aşağı indiğini söyleyen Boz, "İnmeden önce kafamda kolay olduğunu düşünerek, bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüm" dedi.

Boz, "Sitenin önündeki kaldırımda bir müddet yürüdüm, bayan bir şahsın gelmesini bekledim. Daha sonra bir bayan şahsın kaldırımda yürüdüğünü gördüm, bu bayanın arkasından yürüdüm" diye konuştu.

Kılıçla Başak Cengiz'e 4-5 kez vurduğunu söyleyen katil zanlısı, ifadesine şöyle devam etti:



"Bayan şahıs yere düştü ve birkaç kez ses geldi. Ne dediğini hatırlamıyorum. Tekrardan hızlıca koşarak elimde kılıcım ile birlikte ikametime gittim. İkametime girince kılıcım kanlı olduğum için banyoda yıkadım. Yarım saat sonra polis memurları geldi."



İNTERNETTEN ALMIŞ



Cinayette kullandığı samuray kılıcını internetten satın aldığını belirten boz, evinde yapılan aramada ele geçirilen diğer kılıç ve bıçaklar için şunları söyledi:

"Daha önceden bende bıçaklara karşılık az bir merak vardı. Birkaç tane alınca aldığım bıçakların dandik olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar birçok kez bıçak aldım."

"UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRDÜM"



Savcılığın sorusu üzerine Boz, 18 yaşında uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğünü 5 yıl önce de yine uyuşturucu nedeniyle 17 gün bir hastanede yatılı tedavi gördüğünü belirtti.

Zanlının ayrıca ifadesinde 3 yıldır tek başına yaşadığını ve babasından aldığı para ile geçimini sağladığını söyledi. Annesi ile babasının 5 yıl önce boşandığını belirten zanlı, babasının Kazakistan uyruklu başka bir kadınla evlendiği bilgisini de verdi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL İDDİASI



Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu da hakimlikte oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü öne sürerek gözetim altında tedavisinin yapılmasını talep etti.



Verilen ilaçları düzenli kullandıramadıklarını kaydeden Yomralıoğlu, şöyle devam etti:

"Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum."