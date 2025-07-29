“Sana 15 milyon lira ceza kestik" dediler, kurşun yağmuruna tuttular
İstanbul Ataşehir'de 15 milyon lira haraç isteyen iki kişi, bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. İstanbul ve Van’da yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde dün saat 02.20 sıralarında bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.
İş yerinin önüne gelen iki şüpheli, haraç almak istedikleri iddiasıyla kurşun yağdırdı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken iş yerinin kepenginde 9 adet kurşun izi tespit edildi.
Şüphelilerden 17 yaşındaki B.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
VAN'DA YAKALANDI
Olaya karışan Y.Ü.N. (26) ise Van'da yakalandı.
Şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı.
"15 MİLYON LİRA CEZA KESTİK"
İş yeri sahibi A.E.’nin ifadesinde farklı tarihlerde yurt dışı numarasından arandığını ve şüphelilerin “Sana 15 milyon lira ceza kestik" diyerek tehdit ettiklerini söyledi.
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