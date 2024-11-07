Sanal bahis organizasyonuna inceleme: 483 siteye işlem

Erzurum'da jandarmanın sanal devriye faaliyetlerinde tespit ettiği yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı. Terör propagandası yapan 30 ve asayiş suçunun işlendiği tespit edilen 11 sosyal medya kullanıcısı hakkında işlem başlatıldı.

Sanal bahis organizasyonuna inceleme: 483 siteye işlem

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim'de açık kaynak araştırmaları kapsamında sosyal medya ve URL adreslerinde incelemeler yapıldı.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı, konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildi.

Ayrıca sanal devriyede, terör örgütü propagandası yapan 30, çeşitli asayiş suçunun işlendiği 11 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında da adli işlem başlatıldı.

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