Sanal iş teklifine dikkat! Banka hesabınız boşalabilir

Dolandırıcıların yeni yöntemi belli oldu.



Günlük link paylaşacaklarını söyleyen dolandırıcılar, bir saat içinde bin 500 ile 2 bin 400 lira arasında para vaat ediyorlar.



Yarı ya da tam zamanlı şartları rahat iş teklifinde bulunan dolandırıcılar, sosyal medya platformunun gizlilik özelliğini de kullanarak numaralarını saklıyor ve banka hesaplarınıza ulaşmaya çalışıyor.

KESİNLİKLE LİNKE TIKLAMAYIN!



Uzmanlar bu tarz durumlarda kesinlikle gönderilen linkin tıklanmaması konusunda uyarıyor.



Avukat Mustafa Zafer, mağdurların güven duygusunu aldıktan sonra dolandırıcıların banka bilgilerini aldığını söyledi.



Hesaba para gönderilmesini ve gelen paranın da kontrol olarak başka hesaba gönderilmesini istenmesi kiralık hesap dolandırıcılığı olarak aktaran Zafer, "Başka bir hesaba gönderilmemesi gerekiyor." dedi.



CEZASI NE KADAR?



Nitelikli dolandırıcılık işleyen kişinin 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası var.