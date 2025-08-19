Sanal kumarla kararan hayatlar... Nasıl kurtulduklarını anlattılar: "Mideme kramp girene kadar oynardım"

Sanal kumar bağımlılığıyla yıllarca mücadele eden T.Ö. ve D.K, yaşadıkları zorlu süreci, aileleriyle beraber verdikleri mücadeleyi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile (YEDAM) yeniden hayata tutunma yolculuklarını anlattı.

"KÖMÜR MADENİNE BİR KERE GİRERSENİZ, DUMAN ÜSTÜNÜZE SİNER"

Sanal kumara 10 yıl bağımlı olan ve 2021'de kumarı bırakan 43 yaşındaki T.Ö, "Bir kereden bir şey olmaz diye düşünmeyin. Kömür madenine bir kere girseniz duman üzerinize siner. Kumar da aynıdır, bir kere başladığınızda sonunu getiremiyorsunuz." dedi.

Evli ve iki çocuk babası olduğunu söyleyen T.Ö, 2012’de başladığı kumar bağımlılığının hayatında büyük yıkımlara yol açtığını dile getirdi.

"GERİ ALMAK İÇİN OYNUYORSUNUZ"

Gençlik yıllarında hiçbir bağımlılığı olmadığını, sigara ve alkolle de tanışmadığını belirten T.Ö., "Askerlikten sonra süreç başladı. İlk kumarı 2012'de arkadaş ortamında oynadım. İlk kazandığım gün aslında ilk kaybettiğim gündü. Çünkü kazandığınız için tekrar oynuyorsunuz, sonra kaybettiklerinizi geri almak için daha çok oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"İLK BAŞTA 2-3 LİRAYLA OYNUYORSUNUZ... SONRA YETMİYOR"

T.Ö., başlangıçta küçük meblağlarla oynadığını ancak zamanla miktarların arttığını belirterek, şunları söyledi:

"İlk başta 2-3 lirayla oynuyorsunuz. Sonra bu yetmiyor. 100 bin lira da olsa tatmin etmiyor artık. Kazanmak ya da kaybetmek bir anlam ifade etmiyor. Sadece oynamak için oynuyorsunuz. Moral bozukluğu, huzursuzluk, aile içi tartışmalar. Mutluluğu orada arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Yıllarca böyle geçti."

O dönemde borçlarının ve aile içi sorunların artmasıyla intihar girişiminde bulunduğunu kaydeden T.Ö, şunları aktardı:

"3-5 saniye ile kurtuldum. Hastanede sedye üzerinde kolu bacağı kopmuş birini gördüm. Bana, 'Hala nefes alıyorum, yapabileceğim çok şey var' dedi. O sözler hayatımı değiştirdi. Kendime 'Ben bu bağımlılığı bırakamayacak kadar aciz değilim' dedim. Sonra Yeşilaya başvurdum. 2021 Haziran’da ilk randevuya gittim. 2023 Ağustos’ta son terapimi aldım. Şimdi YEDAM'da grup terapilerine devam ediyorum."

"KUMAR BÜTÜN HAYATINIZI ELE GEÇİRİYOR"

T.Ö, kumar nedeniyle elden para almadığını ama borç batağına saplandığını söyleyerek, bağımlılık döneminde banka kredileri, ek hesaplar ve kredi kartlarının hepsini tükettiğini belirtti.