Sanal kumarla kararan hayatlar... Nasıl kurtulduklarını anlattılar: "Mideme kramp girene kadar oynardım"
Sanal kumar bağımlılığı, toplumun en büyük sorunlarından biri haline geldi. Kumar bağımlılığıyla mücadelelerini kazanan T.Ö. ve D.K. isimli iki kişi, sanal kumara küçük meblağlarla başladıklarını, eğlence için oynanan kumarın daha sonra aile felaketine yol açtığını anlattı.
Sanal kumar bağımlılığıyla yıllarca mücadele eden T.Ö. ve D.K, yaşadıkları zorlu süreci, aileleriyle beraber verdikleri mücadeleyi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile (YEDAM) yeniden hayata tutunma yolculuklarını anlattı.
"KÖMÜR MADENİNE BİR KERE GİRERSENİZ, DUMAN ÜSTÜNÜZE SİNER"
Sanal kumara 10 yıl bağımlı olan ve 2021'de kumarı bırakan 43 yaşındaki T.Ö, "Bir kereden bir şey olmaz diye düşünmeyin. Kömür madenine bir kere girseniz duman üzerinize siner. Kumar da aynıdır, bir kere başladığınızda sonunu getiremiyorsunuz." dedi.
Evli ve iki çocuk babası olduğunu söyleyen T.Ö, 2012’de başladığı kumar bağımlılığının hayatında büyük yıkımlara yol açtığını dile getirdi.
"GERİ ALMAK İÇİN OYNUYORSUNUZ"
Gençlik yıllarında hiçbir bağımlılığı olmadığını, sigara ve alkolle de tanışmadığını belirten T.Ö., "Askerlikten sonra süreç başladı. İlk kumarı 2012'de arkadaş ortamında oynadım. İlk kazandığım gün aslında ilk kaybettiğim gündü. Çünkü kazandığınız için tekrar oynuyorsunuz, sonra kaybettiklerinizi geri almak için daha çok oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"İLK BAŞTA 2-3 LİRAYLA OYNUYORSUNUZ... SONRA YETMİYOR"
T.Ö., başlangıçta küçük meblağlarla oynadığını ancak zamanla miktarların arttığını belirterek, şunları söyledi:
"İlk başta 2-3 lirayla oynuyorsunuz. Sonra bu yetmiyor. 100 bin lira da olsa tatmin etmiyor artık. Kazanmak ya da kaybetmek bir anlam ifade etmiyor. Sadece oynamak için oynuyorsunuz. Moral bozukluğu, huzursuzluk, aile içi tartışmalar. Mutluluğu orada arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Yıllarca böyle geçti."
O dönemde borçlarının ve aile içi sorunların artmasıyla intihar girişiminde bulunduğunu kaydeden T.Ö, şunları aktardı:
"3-5 saniye ile kurtuldum. Hastanede sedye üzerinde kolu bacağı kopmuş birini gördüm. Bana, 'Hala nefes alıyorum, yapabileceğim çok şey var' dedi. O sözler hayatımı değiştirdi. Kendime 'Ben bu bağımlılığı bırakamayacak kadar aciz değilim' dedim. Sonra Yeşilaya başvurdum. 2021 Haziran’da ilk randevuya gittim. 2023 Ağustos’ta son terapimi aldım. Şimdi YEDAM'da grup terapilerine devam ediyorum."
"KUMAR BÜTÜN HAYATINIZI ELE GEÇİRİYOR"
T.Ö, kumar nedeniyle elden para almadığını ama borç batağına saplandığını söyleyerek, bağımlılık döneminde banka kredileri, ek hesaplar ve kredi kartlarının hepsini tükettiğini belirtti.
"MİDEME KRAMPLAR GİRENE KADAR OYNADIM"
Kumar oynamak için tefeciden bile medet umduğunu dile getiren T.Ö, "Hiç kimseye gidip elden borç istemedim ama bir kere tefeciye bulaştım. Ödeyemezsem ne olur dedim, artık o noktaya gelmiştim. Gününde ödedim ama onun dışında hep banka borçlarıyla uğraştım.
Kaybedeceğimi bile bile oynadım. Çünkü o stresi yaşamak bile insana garip bir mutluluk veriyor. Mideme kramplar girene kadar oynadım." diye konuştu.
"KAPIDAN ÇIKTIĞIM AN BAŞLIYORDU"
Kumar oynarken kişisel bakım, yemek düzeni ve günlük yaşamın ikinci plana atıldığını söyleyen T.Ö, "Evde görmesinler diye oynamıyordum ama kapıdan çıktığım an başlıyordu. Kumar için ayırdığınız parayı birikime ayırsanız çok daha faydalı olurdu." dedi.
T.Ö, kumarın her yerde reklamlarla karşılarına çıktığını, gençlerin bu tuzağa çok kolay düşebildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Telefon, bilgisayar, sosyal medyaya nereye baksanız reklam var. Film izlerken, otobüste ekranda, gazetelerde, kaçacak yer yok. Bir kere deneyeyim demek bile çok tehlikeli. Çünkü başladığınızda gerisi geliyor. Çocuklar kolay para kazanma hevesiyle bu batağa sürükleniyor. Benim banka hesaplarımı eşim takip ediyor. Çünkü aile desteği olmadan bu bağımlılığı yenmek çok zor. Gençlerin bu işe hiç bulaşmaması lazım. Bir kere denemek bile hayatı karartabiliyor."
"SİSTEM SENİ İÇİNE ÇEKİYOR"
D.K. ise kumara eğlence amacıyla başladığını söyleyerek, "2 lirayla bir şey olmaz. 5 lirayla bir şey olmaz. Sonrasında sistem seni istedikçe içine çekiyor. Sonrasında zaten malum sonuçlar doğuyor. Eğlenceli ya. Belli bir zaman sonra hedefler koyuyorsun. Şunu yaparım gelirse. Ondan sonrasında zaten batıyorsun. 10 sene, 15 sene oldu." dedi.
Sanal kumarda yüz binlerce lira kaybettiğini ve yaklaşık 10 sene oynadığını belirten D.K, bir süre sonra çevresinden para almaya başladığını ve borç batağına battığını dile getirdi.
D.K, borç para alırken mutlu olduğunu ama sonrasında depresyona girdiğine dikkati çekerek "Depresyona sokuyor kumar borcu. Belki diyorsun kazanacağım mutlu oluyorsun ama kaybedince iyice battığını anlıyorsun. Yani şöyle diyeyim. Bununla bağlı olan bir insanda yalan söylemek çok rahat." diye konuştu.
Kumar oynarken içine kapanık biri olduğunu ifade eden D.K, aile ilişkilerinin bozulduğunu ve intihara teşebbüs ettiğini aktardı.
D.K, kumar oynarken adrenalin nedeniyle mutlu olduğunu ama daha sonra büyük bir pişmanlık yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:
"Kazandığın zaman mutlu oluyorsun ama sonra keşkeler başlıyor. Kumar 3 lira verir, 15 lira geri alır. Yani o 3 lirayı veriyor, mutlu ediyor ama 15 liranın gideceğinin farkına varamıyorsun o esnada. Ben 3 bin lira için 60 bin lira borca girdim. 2018'de evi terk ettim, intihar etmek için deniz kenarına geldim. Yanımdan bir dayı geçerken 'Boşver dünya malı dünyada kalır. Nefes alıyorsan her şey hallolur' dedi. O laftan sonra kendime geldim."
Kumar bağımlılığı ile mücadele etmek için Yeşilaydan yardım aldığını vurgulayan D.K, bağımlılıktan kurtulduktan sonra tüm hayatının baştan aşağı değiştiğini söyledi.
D.K. bağımlılıkla mücadele edenlerin damgalanmasının çok büyük yanlış olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir kereden bir şey olmaz demeyin çok şey olur. Ben keyfi oynuyorum, 200 lira, 500 liradan bir şey olmaz gibi düşünürler ama bataklığa saplanırlar. Böyle şeylerden uzak dursunlar. Hiç oynamasınlar. O parayla gidip karnını doyursun veyahut da başka bir şey içecek yani ona ne geliyorsa onları yapsın daha iyi. Vallahi ben çıktım. Gelecekler, tedavilerini alacaklar.
Hani bizim Türk toplumunda psikiyatriye, psikoloğa gidene damga vuruyorlar ya. Ben ikisine de gittim. Allah'a çok şükür öyle bir damgam yok. Gelsinler, yardımlarını alsınlar."
