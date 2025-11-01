Sanal Kumarla Mücadele Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede yasa dışı kumarın toplumsal yapının korunması açısından önemi vurgulanarak, "Aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleri; mezkûr zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırmakta ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bakımdan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadele; kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapının korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır" denildi.

"YENİLİKÇİ ÖNLEMLER ZORUNLU"



Genelgede yasa dışı sanal kumara karşı yeni önlemlerin gerekliliğine değinildi ve şu ifadeler kullanıldı: "Sanal dünyanın büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin niteliği ve yayılma alanı önemli ölçüde değişmiştir. Sosyal medya, ödeme altyapıları ve kripto varlıklar gibi araçlar bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak mevcut soruna sınır ötesi bir boyut kazandırmıştır. Bu durum tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin sürekli geliştirilmesini ve yenilikçi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır."

MASAK KOORDİNE EDECEK



"Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" hazırlandığı, planın uygulama ve izleme çalışmalarının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından koordine edileceği vurgulandı.

Eylem Planının uygulanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi talep edildi..