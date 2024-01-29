Sanal ortam dolandırıcılarına operasyon: 64 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 20 ilde sanal ortamda dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.

Sanal ortam dolandırıcılarına operasyon: 64 gözaltı

İnternet üzerinden sanal ortamda nitelikli yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon yapıldı.

haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, eş zamanlı operasyonlarda 64 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sanal ortam dolandırıcılarına operasyon: 64 gözaltı - 1

Erzurum merkezli, İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da yapılan baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerin, oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda nakit para ve dijital materyale el konulduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin süreceğini vurguladı.

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