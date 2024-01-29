Sanal ortam dolandırıcılarına operasyon: 64 gözaltı

Erzurum merkezli, İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da yapılan baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerin, oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.



Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda nakit para ve dijital materyale el konulduğu belirtildi.



Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin süreceğini vurguladı.

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