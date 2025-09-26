Sanatçı Nalan Höke Turan’ı 90 bin TL dolandırdılar: 12 şüpheli yakalandı
Sanatçı Nalan Höke Turan, İtalya'ya vize başvurusu yapmak isterken 90 bin TL dolandırılan 12 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte internet sitesinden İtalya’ya vize başvurusunda bulundu.
Pasaport, belge ve 90 bin TL gönderen Turan, şüphelilere ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şikayet üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında şebekenin 20 vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.
Savcılık tarafından verilen talimat ile 8 ilde yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bir şüpheli emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık ifadeleri devam ediyor.
- Etiketler :
- Vize
- Pasaport
- Dolandırıcılık