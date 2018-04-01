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Sanatçı ve spor camiasından sınırdaki askerlere sürpriz

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Türkiye
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Sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'da. Hatay'da sanatçılar ve sporcular Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerle bir araya gelecek.

Sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a gitti.

Sanatçılar Afrin harekatına ve Mehmetçiğe destek vermek için sınıra gittiklerini söyledi. Sanatçı ve sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerle bir araya gelecek.

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