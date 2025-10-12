Sanatçının acı ölümü: Sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirdi

Giresun’dan Gemlik’e gelen yöresel sanatçı Yüksel Kader (45), sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi salondakiler yaparken, 112 ambulansıyle hastaneye kaldırılan Kader, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kader’in akraba düğünü için Gemlik’e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi.

