Sanayi sitesi esnafının drift isyanı

Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden esnaf, sokakta yolun karşısına geçerken tedirgin olduklarını söyledi.

Sanayide motosiklet tamircisi Mehmet Nihat Yakut, hızla geçen araçların hayatlarını tehdit ettiğini söyledi.

"İlla kİ bir ölüm olduktan sonra mı burada önlem alınacak?" diye soran Yakut, "Bu arabaların egzoz seslerinden, aşırı süratlarından şikayetçiyiz. Buraya yaya geçidi ya da tümsek yapılsın. Bu araçların gürültüsünden, drift yapmasından, egzoz seslerinden bıktık. Müşterilerim dükkana girerken korkuyor" diye konuştu.