Sanayi sitesi esnafının drift isyanı
Antalya'da sanayi sitesi esnafı, drift atan sürücülerden şikayetçi. Esnaf, sokağa araçları yavaşlatacak kasis ile yaya geçidi yapılmasını istiyor.
Antalya Kepez'deki Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, otomobil ve motosikletlerle drift atan sürücülerden şikayetçi.
Sanayi sitesinin girişindeki 5009 Sokak'ta dükkanları bulunan esnaf, sokağa yaya geçidi ve kasis istiyor.
Akşam saatlerinde sokakta drift atıldığını belirten esnaf, sürücülerin aşırı hız yaptığını kaydetti.
Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden esnaf, sokakta yolun karşısına geçerken tedirgin olduklarını söyledi.
Sanayide motosiklet tamircisi Mehmet Nihat Yakut, hızla geçen araçların hayatlarını tehdit ettiğini söyledi.
"İlla kİ bir ölüm olduktan sonra mı burada önlem alınacak?" diye soran Yakut, "Bu arabaların egzoz seslerinden, aşırı süratlarından şikayetçiyiz. Buraya yaya geçidi ya da tümsek yapılsın. Bu araçların gürültüsünden, drift yapmasından, egzoz seslerinden bıktık. Müşterilerim dükkana girerken korkuyor" diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Antalya Kepez
- Drift Atma