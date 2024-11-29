Sanayi sitesinde dükkan yangını

Kaportacı Yunus Özel'e ait dükkanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı.

Esnafın durumu itfaiyeye bildirmesi sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Dükkan kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.