Sanayi sitesinde feci kaza: Doğrama kazanının içinde öldü

Kayseri'de bir işçi tamir için girdiği plastik doğrama kazanın çalışması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sanayi sitesinde feci kaza: Doğrama kazanının içinde öldü

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17'nci Cadde'deki bir PVC fabrikasında Abdurrahman Kabadayı, çalıştığı fabrikada bozulan plastik doğrama kazanını tamir etmek için içine girdi.

Makine, Kabadayı içindeyken çalıştı. Kazanın içinden çıkamayan Abdurrahman Kabadayı, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazandan çıkarılan Abdurrahman Kabadayı'nın cenazesi, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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