Sanayi sitesinde feci olay: Mermer blokların altında kaldılar
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde mermer bloklar devrildi. Olayda iki işçi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde mermer blokların devrilmesi sonucu iki işçi yaralandı.
Olay, Onikişubat ilçesindeki 2. Mahrutçular Sitesi'nde meydana geldi.
Mermer taşıma işlemi sırasında bir anda mermer blokları devrildi. İki işçi mermer blokların altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipleri yaralıları kurtararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İş Kazası
- Kahramanmaraş