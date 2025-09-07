Sanayi sitesinde iş yeri ve araçlar kül oldu
İzmir Kemalpaşa'daki sanayi sitesinde kimyasal yağ satışı yapılan işyerinde çıkan yangın komşu dükkanlara sıçradı. 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Kemalpaşa Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki dükkanlara da sıçradı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi.
