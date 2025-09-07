Sanayi sitesinde iş yeri ve araçlar kül oldu

İzmir Kemalpaşa'daki sanayi sitesinde kimyasal yağ satışı yapılan işyerinde çıkan yangın komşu dükkanlara sıçradı. 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Sanayi sitesinde iş yeri ve araçlar kül oldu

Kemalpaşa Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki dükkanlara da sıçradı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...