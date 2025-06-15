Sanayi sitesinde korkunç ölüm
Diyarbakır'da korkunç bir ölüm yaşandı. Arıza yapan traktörü tamir etmek isteyen bir kişi, kafasının traktör parçaları arasına sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da kafası traktör parçaları arasında sıkışan usta feci şekilde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, dün Çınar Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde traktörü tamir ederken kafası parçaların arasına sıkışan Salih Dağlı feci şekilde can verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Dağlı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Dağlı'nın yaklaşık 10 aylık evli olduğu öğrenildi.
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