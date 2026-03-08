Sanayi sitesinde yangın: 100 hurda araç küle döndü
İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba sarfetti.
Başkentte Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında yaklaşık 100 hurda araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde gece yarısı yangın çıktı.
Sitede çöplerin bulunduğu alandan henüz belirlenemeyen nedenle yükselmeye başlayan alevler, hurda araçlara sıçradı. Açık alanda yaklaşık 100 hurda aracın yandığı bölgeye, Ankara İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Farklı istasyonlardan 23 araçla ve yaklaşık 50 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.