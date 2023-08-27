Sanayi sitesinde yangın: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, dün saat 20.50 sıralarında Selvilitepe Mahallesinde bulunan Fatih Sanayi Sitesi 115. Sokak’taki bir oto yıkama ve aksesuar dükkanında çıktı.

Dükkandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede alevler, bitişiğindeki yedek parça satışı yapılan iş yerine de sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye personeliyle beraber, 25 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 7 su tankeriyle müdahale edildi. Esnaf ve vatandaşlar da yangını söndürmek için çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin müdahaleleriyle yangın 2.5 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangına müdahale ederken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş ile dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ ile vatandaşlar Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan 7 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.