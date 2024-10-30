Sanayi sitesinde yangın: Atölyede başladı, beş dükkana sıçradı
Afyonkarahisar’da bir demir doğrama atölyesinde yangın çıktı. Diğer dükkanlara da sıçrayan yangın, hasara neden oldu.
Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, atölyenin yanı sıra 5 dükkan da hasar gördü.
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