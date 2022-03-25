Sanayi sitesindeki patlamanın itfaiye raporu: Yüksek basınç kaynaklı olabilir

Diyarbakır'da, sanayi sitesinde yaşanan patlamanın yüksek basınç kaynaklı olabileceği belirtildi.

Kayapınar ilçesindeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde dün sabah saatlerinde bir oto tamir atölyesinde patlama meydana geldi.

Olayda Ali E., Emre G., Necati G., Muharrem K., İhsan T., Veysi K., Medet D., Baran D., Harun U., Mustafa E., ve Mahmut T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı atölye kullanılamaz hale gelirken, 5 iş yeri ve 16 araçta da hasar oluştu. Patlama ile ilgili soruşturma sürerken, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da olay raporu tamamlandı.

5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Raporda ilk belirlemelere göre, "Sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

VİDEO: DİYARBAKIR SANAYİ SİTESİNDE PATLAMA ANI