Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alımı yapacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 sözleşmeli personel pozisyonuna, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak personel alımı yapacağını açıkladı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 personel alımı için başvurular, 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Kamu haklarından mahrum bulunmamak



Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan kaynaklanan suçlarından mahkûm olmamak



Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak



01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar)



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak



Merkez Teşkilatında büro personeli ve mühendis unvanlı pozisyonlar ile Taşra Teşkilatında mühendis, mimar ve şehir bölge planlama unvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), eğitim fakültesi mezunları için KPSSP(10) ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak



Merkez teşkilatında destek personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSSP(94) puan türünden puan almış olmak



Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

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