Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımının ayrıntıları belli oluyor.

Buna göre Bakanlığın merkez teşkilatında sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere, bilgisayar mühendisliği bölümünden 4, endüstri mühendisliğinden 8, elektronik mühendisliğinden 1, makine mühendisliğinden 1, istatistik bölümünden 1, şehir ve bölge planlama bölümünden de 1 olmak üzere 16 personel istihdam edilecek.



Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak. Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.



Ankara'da yapılacak sınavın tarihi, yeri ve saati daha sonra Bakanlığın internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecek.