Sanayide tamir için bekleyen araçlar yandı

İstanbul Ataşehir'deki Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı.



İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana gittiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

