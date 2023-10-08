Sancaktepe'de 3 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma: Bilirkişi raporu açıklandı

2 Ekim günü saat 21.00 sıralarında evden çıkan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerden bir daha haber alınamamıştı. Arama çalışmalarının ardından kayıp 3 çocuğun aynı mahalledeki bir inşaatın su dolu temelinde cansız bedenlerine ulaşıldı.



Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık konuyla ilgili bilirkişi raporu istedi.



Bilirkişi raporunda Sancaktepe belediyesi görevlilerini kusurlu buldu.



Soruşturmayla ilgili açıklama yapan Başsavcılık, "Uzman bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor neticesinde asli ve tali kusuru tespit edilen Sancaktepe Belediyesi görevlileri hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep edilecektir" ifadelerini kullandı

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