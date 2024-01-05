Sancaktepe'de araç takla attı

Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı sonra da takla atarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Sancaktepe'de araç takla attı

İstanbul Sancaktepe ilçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, Lale Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Araç önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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