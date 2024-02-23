Sancaktepe'de bir işçi toprak altında kaldı

İstanbul Sancaktepe'de inşaat alanında yapılan çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu çıkarılırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sancaktepe'de bir işçi toprak altında kaldı

Fatih Mahallesi Berat Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanında çalışma yapılırken meydana geldi.

İnşatta çalışan işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BEKLEYİŞ

Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için AFAD ve arama kurtarma ekipleri de inşaat sahasına geldi. Arkadaşları gözyaşları içinde ekiplerin kurtarma çalışmalarını izledi.

Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu Yasin Can (40) toprak altından kurtarıldı. Yaralı işçi, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir hastanesine kaldırıldı.

Can burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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