Sancaktepe’de bir restoran 10 gün içinde üçüncü kez kurşunlandı

İstanbul Sancaktepe’de bir restoran alacak verecek meselesi yüzünden 10 gün içinde üçüncü kez kurşunlandı.



Olay saat 02.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre şüpheliler bu kez uzun namlulu silahlarla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.



Restoran içinde yemek yiyenlere kurşun isabet etmemesi olası bir faciayı önledi.



Restoran sahibinin alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu iddia edilen şüpheliler daha önce de iki kez aynı restoranta gelip ateş ederek kaçmıştı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.