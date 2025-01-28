Sancaktepe'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

