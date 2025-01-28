Sancaktepe'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Sancaktepe'de, çatı katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
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