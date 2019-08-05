İstanbul'un Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi’nde Kurtuluş Şahin’in kullandığı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki hafriyat TIR'ına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Şahin aracında sıkışarak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri bir saat süren çalışma sonucu Şahin’i sıkıştığı yerden çıkartarak Sancaktepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Otobüs sürücüsünün durumunun iyi olduğu, araçta başka yolcu bulunmadığı bildirildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.