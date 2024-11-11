Sancaktepe'de iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerine ateş açan şüpheliler otomobille kaçarken 2 araca çarptı. Şüpheliler kaza yaptıkları aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Sancaktepe'de iş yerine silahlı saldırı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, bir iş yerinin önüne otomobille gelen şüpheliler, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

KAÇTIKLARI OTOMOBİLLE 2 ARACA ÇARPTILAR

Şüpheliler daha sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri otomobille, bir otomobil ve kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu.

Araçtan inen şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri otomobilde araştırma yaptı.

Araçta uzun namlulu bir silah ve çok sayıda mermi bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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