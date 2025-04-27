Sancaktepe'de korkutan anlar: Binanın balkonu çöktü

Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı metruk binanın en üst katında bulunan balkonun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Yaşanan çökme sırasında kaldırımda ve yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi kapatarak çevrede önlem aldı.

İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla çöken balkona ulaşarak tehlikeli olan diğer parçaları da levye yardımıyla kopardı.

METRO ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOŞALTILDI

Belediye ekiplerinin de inceleme yaptığı binanın yıkılıp yıkılmayacağı konusundaki kararın detaylı inceleme yapıldıktan sonra kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Balkonu çöken ve bitişiğinde bulunan diğer binanın metro çalışmalarından dolayı boşaltıldığı yaklaşık 3 senedir kullanılmadığı öğrenildi.