Sancaktepe'de korkutan anlar: Binanın balkonu çöktü
İstanbul Sancaktepe'de 5 katlı metruk binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Binanın 3 yıldır boş olduğu öğrenildi.
Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı metruk binanın en üst katında bulunan balkonun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Yaşanan çökme sırasında kaldırımda ve yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi kapatarak çevrede önlem aldı.
İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla çöken balkona ulaşarak tehlikeli olan diğer parçaları da levye yardımıyla kopardı.
METRO ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOŞALTILDI
Belediye ekiplerinin de inceleme yaptığı binanın yıkılıp yıkılmayacağı konusundaki kararın detaylı inceleme yapıldıktan sonra kesinlik kazanacağı öğrenildi.
Balkonu çöken ve bitişiğinde bulunan diğer binanın metro çalışmalarından dolayı boşaltıldığı yaklaşık 3 senedir kullanılmadığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- İstanbul Sancaktepe
- Yurt Haber