Sancaktepe’de miras kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Sancaktepe Kemal Türker Mahallesi’nde, 24 Eylül Çarşamba günü saat meydana gelen olayda, iddiaya göre, amca çocukları arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenleri ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan Y.H., V.H., F.H., A.H. ve E.H.'i ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi üzerine ağır yaralanan F.H., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



4 KİŞİ TUTUKLANDI



Kavgaya karışan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.H., Y.H. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.H., A.H., T.H. ve R.H. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.