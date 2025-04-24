Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

İstanbul Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki galericiler sitesinde, araçların park halinde olduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda , sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, yanma sırasında patlamalar yaşandı. Bazı iş yeri sahiplerinin de siteye gelerek, galerideki araçları dışarıya çıkarmaya çalıştıkları görüldü.

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