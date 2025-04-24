Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki galericiler sitesinde, araçların park halinde olduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.



Yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, yanma sırasında patlamalar yaşandı. Bazı iş yeri sahiplerinin de siteye gelerek, galerideki araçları dışarıya çıkarmaya çalıştıkları görüldü.