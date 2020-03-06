Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Anadolu Ajansı - DHA 06.03.2020 - 10:41 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 11:19
Sancaktepe’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen içi yolcu dolu hatlı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza, Sancaktepe Bakkalköy Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan L.B. yönetimindeki içi yolcu dolu hatlı minibüs ile C.T. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevkleri edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.