Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler

Sancaktepe’de bir kişi, eşini taciz eden adama araçla vurarak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralı kişiyi sopalarla dövdü. Yaşanan olay sonrası taciz şüphelisi ağır yaralanırken, öfkeli koca ise tutuklandı.

Haberler - İHA 09.09.2022 - 09:02

Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler

Sancaktepe’de meydana gelen olayda, Funda Yıldız isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı. O esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak bildirdi.

Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi adama çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralıyı sopalarla dövdü.

Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler - 1

Olay sonrası taciz şüphelisi ağır yaralanırken, öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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