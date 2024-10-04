Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Meclis Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu saklandığı ve bir araçta uyuşturucu bulundurulduğu belirlendi.



Adrese ve araca 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda şüpheli N.Ü. gözaltına alındı. Araçta 2 kilogram 250 gram uyuşturucu, evde ise 842 gram uyuşturucu, 149 bin 430 lira, 720 dolar, 100 avro ile 3 cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli 2 Ekim'de sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

