Sancaktepe'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

İstanbul Sancaktepe'de, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mevzuata aykırı ve sağlıksız koşullarda faaliyet gösteren atık toplama ve ayırma işlemi yapılan 36 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen çok sayıda yabancı uyruklu kâğıt toplayıcısını gözaltına aldı.



İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu.

Gözaltına alınanlar, üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.

İşlemleri tamamlananların sınır dışı edileceği öğrenildi.