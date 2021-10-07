Sancaktepe'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına

Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına yönelik eş zamanlı da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haberler - İHA - DHA 07.10.2021 - 04:29

Sancaktepe'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

Sancaktepe'de, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlendi.

Mevzuata aykırı ve sağlıksız koşullarda faaliyet gösteren atık toplama ve ayırma işlemi yapılan 36 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 

Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, ’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen çok sayıda yabancı uyruklu kâğıt toplayıcısını gözaltına aldı.

İş makinalarının da kullanıldığı da çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu.

Gözaltına alınanlar, üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.

İşlemleri tamamlananların sınır dışı edileceği öğrenildi.

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