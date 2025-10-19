Sancaktepe'de yol verme kavgası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşayan iki araç sürücüsünün trafik akışını engellemesi ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’nde bir taksi sürücüsü ile farklı bir araç sürücüsünün arasında yol verme meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada trafik akışının engellendiği belirlenerek ticari taksi sürücüsü N.P. ile diğer araç sürücüsü K.G. araçları ile yakalandı.

İDARI PARA CEZASI UYGULANDI

Taksi sürücüsü N.P.’ye yönelik, "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "aniden duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden ceza yazıldı.

Diğer araç sürücüsü K.G.’ye yönelik ise "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "aniden duraklama", "yayanın trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunu saygısızca kullanması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı.

Her iki sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.