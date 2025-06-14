Sancaktepe'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Eyüp Sultan Mahallesi Sekmen Caddesi Ataşehir yönünde seyreden Yusuf K. idaresindeki 34 KIT 541 plakalı otomobil, Hakan Ö. yönetimindeki 06 FE 8102 plakalı çekici, sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 VB 1442 plakalı kamyonet ile 34 FKM 42 plakalı kamyon çarpıştı.



Kazanın etkisiyle kamyon ve çekici yol kenarındaki otluk alana savruldu.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.