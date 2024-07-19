Sandalye fabrikasında yangın: Kısa sürede büyüdü, tüm binayı sardı

İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sandalye üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.



Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin 25 araç, 70 personel ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.



Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.