Sandalye fabrikasında yangın: Kısa sürede büyüdü, tüm binayı sardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp fabrikayı saran alevlere kontrol altına alındı.

Sandalye fabrikasında yangın: Kısa sürede büyüdü, tüm binayı sardı

İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sandalye üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin 25 araç, 70 personel ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...